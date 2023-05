Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Escursione guidata gratuita di mezza giornata

Venerdì 2 Giugno 2023

Facile escursione guidata lungo il torrente Veses, tra Campel e l'Altanon a Santa Giustina Bellunese, per scoprire come l'acqua abbia influenzato per secoli la vita, i mestieri e le attività dell'uomo; conoscere la straordinaria biodiversità degli ambienti umidi e capire come il suo studio possa fornirci preziose informazioni sulla qualità di fiumi, laghi e torrenti.

Dislivello : 50 m

: 50 m Difficoltà : facile

: facile Orario : 9.00-13.00

: 9.00-13.00 Ritrovo ore 9.00 parcheggio davanti la stazione ferroviaria di Santa Giustina (BL)

ore 9.00 parcheggio davanti la stazione ferroviaria di Santa Giustina (BL) Costo: gratuito per tutti

Info e adesioni: 329.0040808 - guide.pndb@gmail.com

All escursione sono ammessi al massimo 25 partecipanti

La prenotazione è obbligatoria, va fatta via telefono (329.0040808) o via mail (guide.pndb@gmail.com).

Gli itinerari potranno essere modificati in base a previsioni meteo aggiornate.