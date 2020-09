Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Le domeniche nel giardino del Museo di Seravella

Domenica 6 Settembre 2020

Il 6 settembre si conclude l'iniziativa delle "Domeniche nel giardino del Museo di Seravella": tre domeniche in cui sarà possibile calarsi nei panni di contadini dell'800, rivivendo la storia dell'antica villa veneta che oggi ospita il Museo.

Un'audioguida performativa è il nuovissimo prodotto che permette di scoprire i segreti della Villa di Seravella, divertendo sia adulti che bambini. In gergo si chiama Instant Silent Play ed è un format ideato dalla compagnia teatrale "La Piccionaia" che unisce il fascino della visita guidata, al linguaggio teatrale e all'innovativo mondo delle tecnologie. Per vivere questa esperienza si indossano delle cuffie immersive: e così inizia il viaggio in una montagna bellunese rurale a cavallo tra XIX e XX secolo.

"Mezzadri mezzi ladri? Peripezie di contadini" è il titolo del nuovo Silent Play realizzato - insieme alla compagnia teatrale "La Piccionaia" - dall'Associazione ISOIPSE, che gestisce le attività educative e ricreative del Museo. È la storia immaginaria, ma ispirata a fatti veri e agli spazi reali dell'edificio storico, di una famiglia di mezzadri che vive nella villa e che lavora per i conti, proprietari della villa. Vivendo in prima persona le traversie di queste famiglie contadine viene a galla un mondo scomparso di fame e ingegno, di lavoro ma anche di condivisione e divertimento, di dicerie e leggende, e ancora si respirano profumi e gusti appartenuti al mondo rurale del passato.

Oltre al nuovo Silent Play l'Associazione ISOIPSE propone delle visite guidate al prezioso roseto del Museo. Anche al di fuori del periodo di loro massima fioritura si possono apprezzare le caratteristiche di queste complesse piante, il loro portamento, le spine, le bacche e le storie che circondano molte dei roseti presenti nel Giardino, tutte storie intrinsecamente legata a quelle raccontate nell'allestimento del Museo.

Nelle "Domeniche nel Giardino del Museo" sarà inoltre visitabile il Museo, aperto come tutti i weekend dalle ore 15.00 alle ore 18.30, e sarà visitabile la mostra fotografica temporanea "Say Cheese. Volti e voci di malga" (progetto Interreg V-A Italia-Austria CLLD Dolomiti Live), che offre uno spaccato su una particolare dimensione della montagna bellunese: è la realtà delle malghe, luoghi che tengono insieme passato e presente in modalità e forme sorprendentemente nuovi e giovani.

Il programma della domenica al Museo

15.30 primo turno di Instant Silent Play (max 15 persone)

16.30 secondo turno di Instant Silent Play (max 15 persone)

17.30 visita guidata al roseto, turno unico (max 15 persone)

I Costi

Il Silent Play costa 10 euro a persona.

Per il Silent Play c'è "un'offerta famiglia" (fino a 5 persone) di 20 euro per tutta la famiglia.

La visita guidata al roseto costa 10 euro a persona.

I suddetti costi sono inoltre comprensivi di biglietto di ingresso al Museo (aperto dalle 15.00 alle 18.30) e di ingresso alla mostra fotografica "Say Cheese. Volti e voci di malga".

Info e prenotazioni

I posti sono limitati e le prenotazioni per le attività sono OBBLIGATORIE, via SMS o WHATSAPP al numero 351.9927115 (Francesca).

Per ulteriori informazioni: FB: Amici del Museo di Seravella, www.museoetnograficodolomiti.it

Telefono Museo: 0439. 438355 (prenotazioni obbligatorie per visita Museo e Mostra)

Orario apertura Museo: mart-giov 9:00 – 13.00; ven 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00; sab e dom 15:00 – 18:30

Via Seravella 1, Cesiomaggiore BL

Via Seravella 1, Cesiomaggiore BL

Comune: Cesiomaggiore (BL)

Provincia: Belluno Regione: Veneto



