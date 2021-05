Il bosco dei violini

Sabato 15 Maggio 2021

La cooperativa Mazarol propone un'escursione guidata giornaliera per scoprire, con passo lento, la natura della valle di San Martino: una delle porte d'accesso al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; una via d'€™acqua che condurrà i partecipanti in un mondo magico, terra di Anguane e Folletti, di acque libere e scroscianti tra boschi silenziosi.

Pranzo al sacco. Dislivello: 500 m “ Difficoltà: media

Ritrovo: ore 8.30 stazione FS di Feltre

Costo: 20 euro Ammessi al massimo 12 partecipanti€“

Informazioni e iscrizioni: Cooperativa Mazarol cell.329.0040808 - e-mail: guide.pndb@gmail.com

Feltre 32032 Italy Comune: Feltre (BL)

Provincia: Belluno Regione: Veneto



Tag: escursioni