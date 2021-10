Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Camminata autunnale in Val Canzoi

Escursione di mezza giornata

Domenica 3 Ottobre 2021

Il Nuovo Gruppo Amici Val Canzoi organizza la quarta "Camminata autunnale in Val Canzoi", dedicata alla risorsa acqua, nel VI anniversario dell'Enciclica Laudato si.

L'appuntamento è per domenica 3 ottobre, con ritrovo in località Orsera, in Val Canzoi, alle ore 8.20

Il programma prevede la partenza a piedi alle ore 8.30 per le risorgive di Fraina, proseguendo poi per La Pompa, la centrale la Guarda, la sorgente acquedotto La Stua, la diga, le località Faibon e Sas Santin, la sorgente dell'acquedotto Val Neva e Cansech.

Il ritorno è previsto per le 12.30.

Sarà aperto il chiosco-bar da Gabriella e Geki in Orsera.

L'adesione e la partecipazione sono volontarie e gratuite.

Vi saranno accompagnatori per illustrare, lungo il percorso, i luoghi di maggior interesse paesaggistico, storico ed ambientale: particolare attenzione sarà rivolta alla risorsa acqua, per cui si invita a portarsi un bicchiere di vetro sottile e trasparente.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

La manifestazione è aperta a tutti gli escursionisti con un minimo di allenamento ed idoneo abbigliamento, attrezzatura e calzature; si tratta di percorso montano con difficoltà T (Turistico) con tratti E (Escursionistico) secondo la classificazione CAI.

L'escursione è organizzata nel rispetto delle norme vigenti anti-covid su distanziamento e sicurezza. Ogni partecipante dovrà avere la mascherina.

Per informazioni: e-mail: do.grazioli@gmail.com

Cesiomaggiore 32030 Italy Comune: Cesiomaggiore (BL)

Provincia: Belluno Regione: Veneto



Tag: escursioni