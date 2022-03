Escursione guidata di mezza giornata

Domenica 27 Marzo 2022

La cooperativa Mazarol propone una facile passeggiata per grandi e piccoli tra prati, pascoli, acque e boschetti in Val di Lamen, lungo uno dei percorsi individuati nell'ambito del progetto di turismo accessibile: "Il Parco per tutti", frutto della collaborazione tra AIPD Belluno, Guide Mazarol e Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Dislivello: minimo - Difficoltà: facile

Ritrovo ore 9.30 nel piazzale della stazione di Feltre. Conclusione per le 12.30 circa

Costo: 20 euro. Partecipazione gratuita per i minorenni. Ammessi al massimo 20 partecipanti

Informazioni e iscrizioni: Cooperativa Mazarol cell. 3290040808 - E-mail: guide.pndb@gmail.com