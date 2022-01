Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Sono 4 i giovani volontari che saranno selezionati per il progetto di servizio civile "Ambiente e Cultura nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi" che si svolgerà per un anno a partire da maggio 2022

(Pratovecchio, 13 Gen 22) Davanti a loro si prospetta una fantastica opportunità di formazione e crescita personale, civica e professionale. Partecipare significa scegliere di dedicare un anno della propria vita al nostro parco per partecipare attivamente a progetti di conservazione e promozione del patrimonio naturale e coinvolgimento della popolazione residente nelle azioni di salvaguardia dell'ambiente.

Tra gli intenti di questo progetto troviamo sia mansioni legate più strettamente alla tutela della biodiversità, come l'affiancamento agli specialisti del Parco nella riduzione del conflitto tra fauna ed economie agricole locali, la salvaguardia delle specie in difficoltà e la predisposizione di monitoraggi, raccolta e catalogazione dei dati realizzati, sia incarichi che rientrano nell'ambito dell'attivismo civico, come la promozione di opportunità compatibili con il territorio e l'accrescimento della consapevolezza culturale nella popolazione.

L'obiettivo di un Parco Nazionale è, infatti, trovare un equilibrio tra gli interessi dell'uomo e la conservazione dell'ambiente in cui vive e di cui fa parte e, in tal senso, l'Ente Parco si occupa da sempre del riconoscimento del valore del territorio, inteso come patrimonio naturale, culturale, economico e storico.

Tutte queste attività, già portate avanti con successo dal Parco, rientrano a pieno nello spirito di cittadinanza attiva promosso dal servizio civile e contribuiscono all'accrescimento del senso di appartenenza al territorio per le nuove generazioni e di nuove opportunità per la collettività. Obiettivo di questo progetto non è infatti solo la tutela della biodiversità, ma promuovere un territorio dalle grandi potenzialità.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Arci di Forlì alla mail: forli@ascmail.it

Scadenza 26/01/2022