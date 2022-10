Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

3 e 4 novembre 2022 a Capaccio, Santa Sofia (FC) - Due giorni dedicati a conservazione ed economia montana

(Pratovecchio, 25 Ott 22) Torna per la ottava edizione "Oltreterra", la cui prima giornata sarà interamente dedicata alla conferenza iniziale del progetto LIFE ShepForBio. L'appuntamento è promosso da Slow Food Italia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Romagna Acque - Società delle Fonti e Legambiente.

Il primo giorno voluto dal Parco Nazionale sarà dedicato alla conferenza di presentazione del progetto LIFE ShepForBio, il cui obbiettivo è migliorare lo stato di conservazione di tre habitat di prateria riconosciuti di importanza comunitaria dalla Direttiva Habitat (codici 5130, 6210* e 6230*) tramite l'attività di pascolo, prevalentemente di bovini, che contribuirà alla gestione sostenibile e duratura di tali ambienti.

L'occasione sarà quella di raccontare il ruolo di allevatori e pastori, veri e propri custodi di ambienti ricchi di biodiversità anche attraverso la presentazione di altri progetti europei che hanno come obiettivo sia quello di incidere sulla conservazione della biodiversità che sulla valorizzazione economica delle aree aperte, da sempre simbolo dell'agricoltura nei territori montani.

Il secondo giorno Oltreterra torna ad essere luogo di confronto e di discussione sui temi strategici per l'economia della montagna Italiana. Nella prima parte della giornata alcuni dei protagonisti della montagna ci racconteranno l'evolversi della loro avventura partendo da quello che è l'elemento caratterizzante della nostra montagna: il bosco, con i suoi molteplici risvolti ambientali e produttivi con uno spazio particolare dedicato a quel "bosco non bosco", che per tanti secoli ha sfamato i montanari italiani: il castagneto.

Nella seconda parte della giornata si apriranno i tavoli di discussione tematici con l'obbiettivo di cercare quelle soluzioni che permettano alla montagna di crescere in modo sostenibile e consapevole.

Il partenariato del progetto LIFE ShepForBio è costituito da D.R.E.Am Italia (coordinatore), Parco Nazionale, Regione Toscana, Unioni dei Comuni della Romagna Forlivese, Casentino, Pratomagno e Valdarno Valdisieve, Università degli Studi di Firenze e Università di Roma – La Sapienza, Studio Verde ed Euromontana.

Per informazioni e iscrizioni alle singole giornate inviare una mail a amministrativo@coopfaredelbene.it

Per informazioni 3485251193 – Maddalena (Cooperativa fare del Bene)

www.oltreterra.it - www.facebook.com/appenninocheverra

lifeshepforbio.eu - www.facebook.com/LIFE.Shepforbio