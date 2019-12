Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Ciaspole e Vin brulè al tramonto

Sabato 28 Dicembre 2019

Ritorna la ciaspolata con vin brulè a quota 1500m, per godere della poesia del tramonto dalle vette del Parco Nazionale. Attraverso le praterie della Burraia, circondati da panorami che si perdono all'orizzonte in Toscana e Romagna, cammineremo a passo lento sul crinale fino allo Chalet La Burraia, dove ci attenderà oltre al caloroso ambiente, un ottimo Vin Brulè, Thè e Torta fatta in casa. Al termine della merenda sarete liberi di restare al rifugio o tornare alle auto distanti pochi minuti a piedi. Un'esperienza da passare soli o in compagnia per divertirsi conoscendo un territorio meraviglioso.

Info escursione

Ritrovo: ore 15:00 presso parcheggio Passo della Calla - Campigna (FC)

Durata: 4/5 h (comprese soste e merenda allo Chalet)

Dislivello: 150 m

Difficoltà: Medio/Bassa – Richiesto comunque un minimo di allenamento

Costo escursione: 23 € a pax comprensivi di Guida+ merenda al Rifugio (Vin Brulè/Thè + Torta fatta in casa)

+ 10 € per eventuale noleggio Ciaspole e bacchette da neve

*Chi non desidera bere alcolici in alternativa può scegliere la cioccolata calda o il thè.

Prenotazione

Per info e prenotazione (obbligatoria!) a tutti gli eventi scrivere a info@cooperativainquiete.it indicando:

– Numero di partecipanti e numero di scarpe

– Un recapito telefonico di riferimento,

– Quantità di ciaspole e bacchette da noleggiare

Entro 24/36 h dall'evento tutti gli iscritti riceveranno un sms di conferma di svolgimento, il meteo previsto e la presenza della neve

Abbigliamento: Richiesto abbigliamento invernale (da sci o da trekking), guanti impermeabili, paracollo o sciarpa, torcia e scarponi da Trekking (No Moon Boot), acqua e zuccheri

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Passo della Calla, ore 15.00-19.00

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



