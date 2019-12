Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione: "Sentieri dimenticati nel Bidente di Campigna"

Trekking alla scoperta dei fossi del Bidente di Campigna, ai piedi del crinale appenninico, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Sabato 21 Dicembre 2019

Scenderemo sotto l'abitato di Campigna, camminando tra i boschi misti che circondano il vecchio podere di Villaneta, attraverseremo il fosso della Ruota e imboccheremo i vecchi sentieri del Fosso del Fiumicino arrivando a ridosso della riserva integrale di Sasso Fratino (patrimonio UNESCO dal luglio del 2017). Seguendo il vecchio sentiero del. Fiumicino arriveremo a Cà Val di Covile, nei pressi di Sant'Agostino, per poi prendere la via del rientro verso Campigna.

Itinerario: Campigna – Rif. Villaneta – Ballatoio – Fosso del Fiumicino – Cà Val di Covile – Case Castagnoli – Campigna

L'itinerario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e alle esigenze dei partecipanti. In caso di neve abbondante l'itinerario verrà modificato e si farà una ciaspolata. Non hai le ciaspole? Scrivi per informazioni!

Durata prevista: 5,5 ore + pausa pranzo

Livello di difficoltà: Medio/Impegnativo

Dati tecnici: lunghezza 13 km, dislivello 700 m (circa)

Ritrovo: 9:00 "Albergo Lo Scoiattolo", Campigna (FC)

Prezzo: 15 euro; si rilascia regolare ricevuta fiscale

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su: www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento. Leggi il regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

L'escursione è valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE.

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Campigna, ore 9.00

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Tag: escursioni