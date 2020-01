Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Ciaspolata: "Ciaspolata notturna sul crinale"

Ciaspolata per raggiungere i Prati della Burraia e osservare lo spettacolo del panorama notturno

Sabato 4 Gennaio 2020

Partendo dal passo della Calla, Campigna (FC), raggiungeremo il monte Gabrendo e scenderemo ai Prati. Il rientro sarà lungo il sentiero di crinale, lo "00".

Itinerario: Passo della Calla – Monte Giogarello – Monte Gabrendo – Prati della Burraia – Passo della Calla

L'itinerario è pensato per essere percorso in presenza di neve, con le ciaspole; nel caso non ci sia neve verrà opportunamente adattato (allungato) e si percorrerà senza ciaspole. Non hai le ciaspole? Scrivimi per informazioni!

Durata prevista: 2,5 ore

Livello di difficoltà: Medio

Ritrovo: 21:00 Albergo "Lo Scoiattolo", Campigna (FC)

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/A3T2dvumRy62

Prezzo: 15 euro (si rilascia regolare ricevuta fiscale)

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su: www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento. Leggi il regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

L'escursione è valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE.

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Campigna, ore 21.00

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Altre info su:Tag: escursioni