Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Mini-trekking per bimbi 2-6 anni: "Un Bosco da Favola winter!"

Versione invernale della nostra attività di Un Bosco da Favola

Domenica 5 Gennaio 2020

Mini-trekking con letture (al coperto) e filastrocche (nella neve) per bimbi 2-6 anni. Ecco la consueta presentazione (con qualche modifica).

E' sempre bello leggere una favola ai bambini, ascoltare le loro parole, le loro emozioni.

Ancora meglio è leggere libri in un luogo bello, evocativo.. un bosco.

L'idea è mescolare i passi alle letture, la realtà alla fantasia.

Cammineremo nei boschi mentre Marco, Guida Escursionistica, ci farà conoscere i segreti della natura che ci circonda; di quando in quando ci fermeremo e Alice racconterà storielle e filastrocche invernali. La passeggiata si concluderà presso la Villetta, a Campigna, dove berremo una tisana calda ascoltando la lettura di alcuni albi illustrati, scelti per la loro delicatezza e profondità.

Il percorso è semplicissimo e permette anche ai più piccini di vivere l'esperienza di un'escursione nel cuore del bosco.

Tutti devono indossare scarpe da montagna.

Le letture (così come il percorso) sono pensate per bambini dai 2 ai 6 anni (circa).

Durata prevista: 1,5 ore

Ritrovo: 14:30 di fronte alla "Villetta", il punto informazioni di Campigna (si trova vicino all'hotel Granduca)

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/aKUfa5SxJh2dHxWc9

Prezzo: un bimbo 7 euro, due bimbi (fratelli) 12 euro, adulti 3 euro

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lasciatemi il vostro contatto telefonico) o telefono. Contatti su: www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Campigna, ore 14.30

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



