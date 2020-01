Aspettando la Befana

Domenica 5 Gennaio 2020

Nel pomeriggio tombole per bambini (gratuite) e arrivo della Befana previsto per le ore 18.00. Dalle 17.00 Tradizionale Pasquella - I Befanotti passano di casa in casa, locale per locale a cantare la Pasquella.

Premilcuore 47010 Italy Comune: Premilcuore (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



