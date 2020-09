Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione al Crepuscolo: Tutti Pazzi per il Bramito!

Edizione dedicata all'anticipazione del Bramito nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Sabato 12 Settembre 2020

La notte, il bosco ed i suoi abitanti: per voi un'escursione crepuscolare dal sapore magico nella campagna casentinese, entro il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi! Ci muoveremo alla scoperta di un mondo fantastico, che solo l'area protetta vi può permettere di conoscere a pieno: i suoni ed i tanti animali che popolano i boschi, dal maestoso cervo, in questo periodo in amore, ai piccoli roditori, passando per rapaci, daini e lepri, saranno il vostro palcoscenico per una sera, in cui muoversi in punta di piedi per avere la fortuna di vedere oltre che sentire! Riunito il gruppo dei partecipanti, sosteremo presso una struttura gestita e ubicata all' interno dell'area protetta per consumare la cena (al sacco, a cura dei partecipanti) e aspettare che si faccia buio tutto intorno a noi, mentre nella zona circostante già si possono ascoltare i bramiti che risuonano poderosi; poi proseguiremo con l'escursione per vedere e sentire i cervi che si muovono attraverso i pascoli circostanti. Per la realizzazione dell'attività è richiesta la prenotazione. L'accompagnamento sarà a cura di guide CETS del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Contributo € 15,00 a partecipante ( 7,00 i bambini ) ( servizio guida ambientale escursionistica e assicurazione RCT, caffè, bevande calde e dolci presso la struttura ) E' richiesto di portare abbigliamento idoneo per stare fuori di notte, cena al sacco, pila frontale o torcia. Dettagli su https://wp.me/p7Edu1-v8 Per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando nominativo recapito telefonico n° dei partecipanti

La realizzazione sarà confermata per sms qualche giorno prima.

info tecniche 3200676766 VUOI USCIRE IN ESCURSIONE controlla su www.altertrek.it il programma di ogni fine settimana

Pratovecchio Stia 52017 Italy Comune: Pratovecchio Stia (AR)

Provincia: Arezzo Regione: Toscana



Tag: escursioni