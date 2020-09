Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Capo d'Arno, il Lago degli Idoli ed i boschi patrimonio Unesco

Pronti a partire per una nuova stagione dedicata ai luoghi simbolo del Parco Nazionale Foreste Casentinesi!

Domenica 13 Settembre 2020

SPECIALE MONTE FALTERONA con INGRESSI SPECIALI Con Giugno arriva il calendario delle uscite UNICHE e SPECIALI per vivere il Monte Falterona in modo facile e per tutti! Un'area di pregio delicata da fruire con attenzione e rispetto. AlterTrek - Idee per l'escursionismo in Casentino - Toscana vi porterà dove nasce il fiume Arno, la famosissima sorgente dei "ruscelletti" di memoria dantesca, per poi fare un salto temporale prodigioso all'indietro ed essere catapultati al tempo degli Etruschi, presso il vicino Lago degli Idoli, in un vero santuario montano, unico nel suo genere, per rivivere i riti ancestrali di questo affascinante popolo. Questi due affascinanti luoghi, già da soli capaci di rapire la vostra immaginazione, sono incorniciati dalle immense faggete del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, prezioso scrigno di biodiversità che avvolgono le foreste vetuste della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell'umanità. L'uscita sarà realizzata per mezzo di un ingresso speciale ( su nulla osta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) in aree dove l'accesso con le auto è generalmente interdetto; questa modalità riduce la passeggiata in foresta ad un percorso di SOLI 5 KM totali, su pendenze gradevoli, adatte a tutti. Date 2020 Domenica 28 Giugno 5 - 11 -19 e 25 Luglio 8 - 16 - 22 e 30 Agosto Domenica 13 e 27 Settembre Domenica 4 e 11 Ottobre Ritrovo ore 9:30 in P.zza della Repubblica a Stia ( Comune di Pratovecchio Stia AR ) Spostamenti con le auto private. Rientro per la metà del pomeriggio. ( N.B. orario e programma nelle date dei sabati di Luglio e Agosto potrà essere diverso perchè la proposta escursionistica potrebbe prevedere un rientro notturno ) Contributo € 20,00 a persona Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando nome, n° dei partecipanti e recapito telefonico ( per gruppi superiori o pari a 4 persone è richiesto il versamento della caparra ) Posti disponibili pari a 10 ad uscita. Ingresso in area protetta 5 auto per volta con le quali attraversare le aree di rispetto naturalistico generalmente interdette al traffico veicolare, al fine di rendere sostenibile e più ecologica la nostra presenza. L'iniziativa è inserita tra le azioni CETS della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Il pranzo (o la cena) sarà consumato al sacco ed autogestiti. Vivamente consigliato di portare con voi almeno 1l d'acqua, abbigliamento escursionistico idoneo alla quota montana, e scarponi trekking. Evento non adatto ai bambini piccoli. La realizzazione dell'escursione sarà confermata per sms qualche giorno prima. Con la prenotazione e la partecipazione alle nostre escursioni si sottoscrive il regolamento e ci si impegna a rispettarlo in ogni sua parte. altertrek.wordpress.com/regolamento/

