Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Neve e Natura - Trek nella Foresta di Cristallo e La magia del chiarore della luna

Notti magiche, ma non quelle dei mondiali, bensì quelle che solo la foresta innevata al chiarore della luna può offrirvi

Sabato 23 Gennaio 2021

La luce del nostro amato satellite che attraversa l'intreccio dei rami e si riverbera sulla neve ghiacciata, il tuo respiro nell'aria frizzante della notte e il luccicchio che permea la foresta ...momenti unici che ti rendono vivo!

L'uscita nella foresta sarà realizzata su un tracciato facile, con l'uso di ciaspole e bastoncini, se la quantità di neve lo richiederanno (sarà nostra cura farvi avere info in merito ),

con l'accompagnamento di una guida ambientale di AlterTrek - Idee per l'escursionismo in Casentino - Toscana che avrà il compito di svelarvi le caratteristiche della foresta.

Ritrovo ore 15.15 al parcheggio del Passo della Calla ( sp 310 )

Termine dell'attività ore 20.00 circa

Costo € 10,00 a persona (accompagnamento guida )Costo € 10,00 noleggio ciaspole e bastoncini

Per prenotare potete mandare una mail a

prenotazioni@altertrek.it

indicando, nome, numero di telefono e n° di partecipanti

Il parteciperò sul FB non è confermativo

L'attività è confermata il giorno precedente tramite mail a tutti gli iscritti tramite mail.

www.altertrek.it

In loco sono presenti punti di ristoro per la cena.

P.s. E' in vigore l'obbligo di gomme termiche o catene a bordo ( ma siate certi di saperle montare al volo

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Campigna, ore 15.15

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Altre info su:Tag: escursioni