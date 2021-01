Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione: Il Lupo e la Foresta

Sabato 30 Gennaio 2021

La presenza del Lupo nel Parco per comprendere come ogni essere vivente in un contesto naturale ha un ruolo ecologico importante che non deve essere trascurato. La finalità sarà quella di suscitare nei partecipanti un interesse per il grande predatore, cercando di dare risposte sulla sua presenza, sfatandone tante credenze non giustificate.

Ore 16:00 ritrovo presso il Centro Visita di Badia Prataglia (AR), visita alla sala del lupo e spostamento con mezzi propri in località Frassineta. Partenza escursione per la località Poggio alla Cesta dove si potrà assistere all'attività di monitoraggio del Lupo, con l'utilizzo della tecnica del Wolf Howling.

Rientro previsto per le ore 20:00.

Costo: € 15,00.

In caso di neve escursione con ciaspole (possibilità di noleggio € 5,00).

!!!Durante le escursioni è necessario rispettare le norme di sicurezza e prevenzione al contagio Covid-19: distanza ed utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Prenotazione obbligatoria:

cooperativa óros: Patrizia +39 335 624 4537

Francesca +39 335 798 7844

Poppi 52014 Italy Comune: Poppi (AR)

Provincia: Arezzo Regione: Toscana



Altre info su:Tag: escursioni