Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Family Trek delle Cascate, nelle Foreste Casentinesi (Romagna)

Per i vostri bimbi una giornata in trek su misura, pendenza zero e natura incontaminata tutt'intorno!

Domenica 18 Aprile 2021

Le nostre guide accompagneranno i bimbi ( ed i genitori ) in un percorso nel bosco, un itinerario forestale "da favola" intervallato da tantissime cascatelle scroscianti, immerso tra alberi secolari: tante specie da conoscere e imparare a riconoscere spiegate ai bambini in modo semplice e accattivante! La formica rufa e il picchio rosso maggiore sono solo alcuni degli animali simbolo di questa magnifica foresta, scrigno di biodiversità, e laboratorio a cielo aperto vero e proprio! L'uscita prevede la possibilità di consumare il pic nic a metà percorso, con vista sull'area naturale integrale di Sasso Fratino, cuore del Parco Nazionale.

Modalità di spostamento previste durante l'escursione:

- a piedi (anche con passeggino in grado di muoversi su strade forestali sterrate)

- in bici (modello mountain bike adulti o bimbi DI PROPRIETA')

Ritrovo con i partecipanti ore 10:00 in Campigna (Santa Sofia - FC) di fronte all'Albergo lo Scoiattolo.I partecipanti saranno organizzati su due gruppi:

- Gruppo a piedi con Guida Ambientale Escursionistica-Gruppo in bike con Guida Ambientale Escursionistica in Bike

N.B.I gruppi di cui sopra si intendono organizzati secondo la tipologia di spostamento, previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti.Sosta pranzo (autogestito) durante l'uscita e rientro nel primo pomeriggio

Percorso 10 km tot. Difficoltà: facile Costi: € 7,00 i bambini e € 12,00 gli adulti per l'attività dell'intera giornata a cura di una guida ambientale escursionistica riconosciuta e iscritta AIGAE

Vige l'OBBLIGO di indossare caschetto protettivo con le bici private sia per adulti che per bimbi.Prenotazioni obbligatorie inviando una mail a prenotazioni@altertrek.it

con oggetto

- Familytrek 14 marzo Gruppo a piedi

oppure

- Familytrek 14 marzo Gruppo in bici indicando nome e cognome, num. di telefono, n° dei bambini ( ed età ) e degli adulti. Numeri e modalità di partecipazione tengono conto delle normative anticovid. Con la prenotazione e la partecipazione alle nostre escursioni si sottoscrive il regolamento e ci si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.

Santa Sofia 47018 Italy Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



