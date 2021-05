Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Just for Mums - Immersione in foresta al femminile

Cara Mamma, ti regalo una pausa, un momento per ricaricare le energie!

Domenica 9 Maggio 2021

Contrariamente ad ogni convenzione classica legata a questa giornata,

dedicata a tutte le mamme, abbiamo pensato di progettare per tutte le MAMME un momento speciale, di parlare all'io femminile e dare la possibilità di scegliere una pausa rigenerante, in contesto unico come quello delle foreste incontaminate del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

La pratica delle immersioni in foresta (forest bathing) ed i suoi riconosciuti effetti benefici sulla salute sarà proposta in un esercizio di mediazione che coinvolge i sensi della vista, del tatto e dell'olfatto.

Pratiche rigenerative da tenere sempre con voi ed a "portata di mano", per imparare ad usufruirne in ogni momento: un metodo per migliorare il vostro stato psico-fisico.

Programma:

Ritrovo ore 10

Rientro primo pomeriggio (ore 15 circa)

Lunghezza percorso km 4 circa

Contributo richiesto € 20,00 a persona

Numero massimo di partecipanti 8/10 persone, numero minimo 6.

E' richiesto abbigliamento escursionistico e scarponcini da trekking e pranzo al sacco con scorta acqua.

L'attività è proposta nel versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. nel comune di Pratovecchio Stia (AR).

Il luogo di realizzazione sarà comunicato dopo la prenotazione dell'attività.

Per prenotare potete inviare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando il nome e cognome, n. di telefono e recapito telefonico.



L'organizzazione si riserva di modificare il luogo di realizzazione anche a pochi giorni dall'evento.

Con la prenotazione e la partecipazione alle nostre escursioni si sottoscrive il regolamento e ci si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.

https://altertrek.wordpress.com/regolamento/

Pratovecchio Stia 52017 Italy Comune: Pratovecchio Stia (AR)

Provincia: Arezzo Regione: Toscana



