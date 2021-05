Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Riciclorto al Giardino Botanico di Valbonella

Domenica 9 Maggio 2021

Riciclare e fare l'orto non è mai stato così divertente, vieni a scoprire come si fa!

Durante questa "officina agricola" imparerai come realizzare un piccolo orto partendo da semplici oggetti di riciclo (se hai qualcosa a cui tieni in particolare puoi portare anche da casa il tuo materiale di recupero!). Appuntamento alle ore 14.30.

Iniziativa gratuita adatta a tutte le età.

Obbligo di mascherina per la partecipazione al laboratorio.

Prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Giardino Botanico di Valbonella, 0543 917912 giardinovalbonella@gmail.com

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Giardino Botanico di Valbonella

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Altre info su: