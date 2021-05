Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Si fa presto a dire anfibio!

Domenica 30 Maggio 2021

Ritrovo alle ore 11.00 per una visita guidata adatta a tutta la famiglia dedicata agli anfibi che popolano il laghetto e lo stagno del Giardino Botanico di Valbonella.

Cosa vuol dire la parola anfibio? Che differenza c'è fra un tritone e una salamandra? Pensi ancora che il rospo sia il marito della rana? Un'occasione unica per scoprire qualcosa in più su questi animali poco conosciuti e dall'aspetto bizzarro.

Iniziativa gratuita.

Obbligo di mascherina per la partecipazione al laboratorio.

Prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Giardino Botanico di Valbonella, 0543 917912 giardinovalbonella@gmail.com

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Giardino Botanico di Valbonella

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



