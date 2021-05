Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione nella foresta secolare de La Verna e serata dantesca "A riveder le Stelle"

Un pomeriggio inedito, di quelli che lasciano il segno!

Martedì 1 Giugno 2021

In questo anno dantesco ci siamo proposti di portarvi nei luoghi simbolo del Casentino che hanno legami fortissimi con la Divina Commedia… ed eccoci sul crudo sasso di San Francesco per una meravigliosa passeggiata nella foresta millenaria della rupe, dedicata a risvegliare i sensi ed a scoprire lo scrigno di biodiversità che vi alberga, per poi proseguire, dopo la merenda preparata dai frati, con la visita ad alcuni gioielli danteschi che il santuario custodisce gelosamente oltre che all'ascolto, nella bellissima biblioteca storica aperta ai partecipanti solo per questa occasione, della Lectura Dantis.

Ritrovo per l'escursione ore 15.00 presso il punto informazioni del Parcheggio della Melosa (prima dell'ingresso al Santuario) - escursione di circa 2 ore della lunghezza di circa 5 km su dislivelli contenuti.

16:30 Merenda

17.00 visita guidata all'esposizione dantesca presso il Santuario: Bolla di Bonifacio VIII ai frati della Verna, Divina Commedia a stampa del 1540, Divina commedia ad incunabolo con commento di Iacopo Landino e illustrazioni di Botticelli della seconda metà del Quattrocento, e Lettura Dantis.

Contributo a partecipante € 30,00 - Merenda € 7,00

E' accettata la prenotazione anche di una sola specifica attività, da indicare nella mail della prenotazione.

Per prenotare inviare una mail a ledonnedellacommedia@gmail.com indicando nome e cognome, recapito telefonico e numero di partecipanti (anche se bimbi, ed età).

Presso la Foresteria del Santuario possibilità di cena, pernotto e colazione scrivendo a santuarioverna@gmail.com

Chiusi della Verna 52010 Italy Luogo: La Verna

Comune: Chiusi della Verna (AR)

Provincia: Arezzo Regione: Toscana



