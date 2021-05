Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Trekking a tutta Birra

Mercoledì 2 Giugno 2021

Un trekking frizzante adatto a tutti nelle splendide Foreste Casentinesi, con partenza da Rifugio Fangacci, passando per l'Eremo di Camaldoli tra sentieri ricchi di storia e alberi secolari.

Rientro nel pomeriggio al rifugio per una sana BIRRA accompagnata dalla buonissima schiacciata del Birrificio La Campana d'Oro. Ritrovo ore 10.00 presso rifugio fangacci loc. Fangacci, durata prevista 5 ore circa, degustazione e merenda ore 16:00. km 10. Costo 25 euro, bambini sotto i 14 anni 15 euro.

Per info scrivi a fangaccirifugio@gmail.com Loc. Fangacci nel Comune di Bagno di Romagna. Verrà rispettato il regolamento covid in ogni sua parte. Evento in collaborazione con Altertrek e guide ambientali AIGAE.

Bagno di Romagna 47021 Italy Comune: Bagno di Romagna (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Altre info su:Tag: escursioni