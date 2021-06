Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

La via "nascosta" per il Monastero di Camaldoli

Sabato 5 Giugno 2021

Puoi arrivarci da sopra, da sotto o di lato ...

oppure puoi scegliere di giungerci percorrendo la via " nascosta ", quella occultata agli occhi dei più che tocca alcuni dei luoghi meno conosciuti intorno al Monastero di Camaldoli, cuore mistico del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, ricettacolo di storia e natura!

Lasciati trasportare alla scoperta di un ambiente naturale incontaminato, affascinare dall'incontro improvviso con la fauna locale e prendere per la gola dalla sosta all'antica schiacceria con i suoi profumi e sapori inconfondibili!

Programma di massima:

Ore 10.30 ritrovo (sarà inviata per mail la cartina con il punto di ritrovo facilmente raggiugibile alle auto) e partenza per Camaldoli

Ore 13.00 pausa pranzo libero)

-Ore 16.30 circa rientro alle auto

Lunghezza 7 km circa. Grado di difficoltà: Facile

Costo a partecipante € 15,00 (bimbi € 10)

per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it

indicando

nominativo

recapito telefonico ( importante )

n° dei partecipanti

La realizzazione sarà confermata per sms qualche giorno prima.

info 3200676766 - www.altertrek.it

Con la partecipazione alle nostre escursioni si sottoscrive il regolamento e ci si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.

https://altertrek.wordpress.com/regolamento/

Poppi 52014 Italy Luogo: Camaldoli

Comune: Poppi (AR)

Provincia: Arezzo Regione: Toscana



