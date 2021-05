Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione "Vecchi sentieri tra Ridracoli e Casanova dell'Alpe"

Domenica 16 Maggio 2021

Grande anello tra i borghi di Ridracoli e Casanova del'Alpe, camminando sui vecchi sentieri del Fosso Roglieta, tra ruderi, rimboschimenti di conifere (in luogo dei vecchi pascoli) e boschi, che l'assenza dell'uomo negli ultimi cinquant'anni ha rinvigorito. Raggiungeremo Casanova dell'Alpe risalendo il Fosso dei Tagli, per poi scendere verso Valdora e raggiungere i ruderi del Castelluccio e del Casone. Ammireremo il lago dall'alto scendendo verso il rifugio Cà di Sopra e cammineremo sul coronamento diga per tornare al punto di partenza.

Itinerario: Ridracoli – I Tagli – Casanova dell'Alpe – Valdora – Casone – Pratalino – Rifugio Cà di Sopra – diga – Ridracoli

L'itinerario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o alle esigenze dei partecipanti.

Durata prevista: 6 ore + pause

Livello di difficoltà: Impegnativo

Dati tecnici: lunghezza 18 km; dislivello 1100m

Ritrovo: 9:00 IDRO Ecomuseo, Ridracoli, Bagno di Romagna (FC)

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/BwgV79aMbtaYNU9P6

Prezzo: 18 euro (si rilascia regolare fattura). Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su: www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento. Oltre alle regole COVID, la partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento "standard". Leggi il regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

Escursione valida ai fini del Corso Base di Escursionismo AIGAE.

