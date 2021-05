Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Il respiro della foresta: le immense abetine di Campigna

Il cuore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e le immense abetine storiche di Campigna, a oltre 1000 metri quota

Domenica 23 Maggio 2021

Realizzeremo parte di un percorso oltremodo suggestivo, un percorso ad anello facile e agevole immerso nella foresta che ha il Picchio Nero come suo re, e i colonnari fusti degli abeti bianchi come tesoro inestimabile!

L'appuntamento è dunque ristorante Lo Scoiattolo per entrare, passeggiando, nella abetina secolare, conoscerne i segreti che l'hanno trasformata negli anni, passando da un'idea colturale al paesaggio forestale immenso che oggi possiamo ammirare passeggiandoci sotto.

Ritrovo ore 10.00

Rientro alle auto ore 13 circa

Possibilità di sosta pranzo al rientro dal percorso presso Rstorante Lo Scoiattolo o Ristorante Hotel Granduca.

Costo escursione a persona € 12,00 (organizzazione e coordinamento delle attività, assistenza da parte di una guida ambientale escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 42/2000 e successive modifiche e assicurazione RCT)

Dotazione obbligatoria:

Scarpe chiuse con suola ben scolpita e antiscivolo, possibilmente alte

Pantaloni e calze lunghi

Cappello

K-Way antivento/impermeabile

Borraccia (possibilità di rifornimento acqua alla partenza)Dotazione consigliata:

Per chi già le utilizza: bacchette da trekking

Dati tecnici percorso:

lunghezza totale: km 6

dislivello positivo totale: m 284

difficoltà: E (facile)

Per prenotare inviare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando nome e cognome, n° di partecipanti e un recapito telefonico. Luogo di incontro e orari definitivi verranno comunicati via email 2-3 giorni prima dell'evento, previa iscrizione. La guida si riserva sin d'ora la facoltà di modificare l'itinerario in funzione delle condizioni meteo o se la sicurezza del gruppo lo rendesse necessario

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Campigna

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Altre info su:Tag: escursioni