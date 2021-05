Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione "Monaci e pastori nella valle di San Benedetto"

Panoramico trekking domenicale tra il paese di San Benedetto in Alpe e i faggioni della Fonte del Bepi, passando per il rifugio Prato Bovi

Domenica 30 Maggio 2021

Da San Benedetto risaliremo al borgo del Poggio, sviluppato attorno all'antica Abbazia benedettina, le cui origini sembra risalgano al X secolo. Dopo aver visitato la chiesa e ammirato ciò che resta dell'edificio originale (il complesso venne ricostruito nel '700), prenderemo la via dei boschi, in direzione del Colle del Tramazzo, attraversando pascoli verdi e ammirando il panorama sulla valle. Arrivati in località Fonte del Bepi, consumeremo il nostro pranzo all'ombra dei faggi monumentali. Sulla via del rientro passeremo dal rifugio Prato Bovi, dove ci sarà la possibilità di fare una piccola sosta per una merenda/aperitivo in stile appenninico.

Itinerario: San Benedetto – Il Poggio – Colle del Tramazzo – Fonte del Bepi – Villa Ritorto – Rifugio Prato Bovi – San Benedetto

L'itinerario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o alle esigenze dei partecipanti.

Durata prevista: 5,5 ore + pausa pranzo

Livello di difficoltà: Medio/impegnativo

Dati tecnici: lunghezza 15 km, dislivello 750 m (circa)

Ritrovo: 9:30 parcheggio di Piazza XXV aprile, San Benedetto in Alpe (FC)

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/vChuCpLC2kW3MQmJ9

Prezzo: 18 euro (si rilascia regolare ricevuta fiscale).

L'evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

Escursione valida ai fini del Corso Base di Escursionismo AIGAE.

Portico e San Benedetto 47010 Italy Luogo: San Benedetto in Alpe, ore 9.30

Comune: Portico e San Benedetto (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



