Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Alla Scoperta della Sacra Foresta di Campigna

Domenica 3 Ottobre 2021

In questa affascinante escursione ci immergeremo nella sacra foresta di campigna arrivando fino alla casa di S.Agostino passando per luoghi una volta abitati e osserveremo come la foresta si prepara per il lungo inverno, non mancheremo anche di osservare alberi monumentali e se saremo fortunati potremo ascoltare gli ultimi bramiti che sul fare della sera rieccheggeranno nella valle.

DISTANZA 10km 550mt di dislivello.

COSA PORTARE: pranzo al sacco, abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota bastoncini trekking consigliati.

RITROVO. Ore 10.00 Albergo hotel Lo Scoiattolo A Campigna.

PREZZO 15 € adulti 8 € Bambini da anni 7 si rilascia regolare ricevuta fiscale prima della partenza.

GUIDA : Alberto Naldini guida ambientale escursionistica tessera AIGAE er636.

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Campigna

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Tag: escursioni