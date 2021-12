Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Ciaspolata n° zero! se non l'hai mai fatta, se vuoi farla facile

Domenica 12 Dicembre 2021

Complici le nevicate di fine Novembre-inizio Dicembre, che tanto ci fanno sperare in un Natale con la neve come tradizione vuole, abbiamo spolverato le ciaspole ed i bastoncini, e siamo partiti per sopralluoghi nelle foreste del Casentino...ciaspolatazero è pronta per voi fin dal prossimo fine settimana!! E voi siete pronti ad immergervi in universo magico? Ciaspolatazero per chi non ha mai ciaspolato o vuole solo la garanzia che il percorso sia facile e del tutto godibile, senza troppa fatica! Programma uscite Sabato 11 Dicembre ore 15:00 Domenica 12 Dicembre ore 9.45 Sabato 18 Dicembre ore 15:00 Domenica 19 Dicembre ore 9.45 Domenica 26 Dicembre ore 9.45 e ore 14:00 Cosa aspettarsi: -percorso ad anello di 4 km (medio facili) -ritrovo per la partenza: Mattina ore 9.45 - Pomeriggio ore 15.00 - ore 14.00 ( la Domenica) -servizio noleggio in loco ciaspole e bastoncini -servizio guida ambientale escursionistica Costo escursione € 12,00 a persona, ( bimbi che non hanno compiuto i 10 anni € 8,00 cad.). Costo noleggio Ciaspole e bastoncini € 8,00 al paio Prenotazioni tramite form su https://wp.me/p7Edu1-n1

Santa Sofia 47018 Italy Luogo: Loc. Campigna / Passo della Calla - sp 310

Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Tag: escursioni