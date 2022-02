Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Sabato 19 Febbraio 2022

Sapori e storia di una montagna, fusione e infusione in contesti magici e genuini, foreste e borghi che parlano di popoli tenaci in stretta simbiosi con l'ambiente in cui hanno deciso di vivere.ù

Ancora oggi questi concetti hanno un senso per voi? Allora questa è una passeggiata che non vi potete proprio perdere!

Altertrek vi porta a scoprire due borghi del Pratomagno Casentinese, Quota e Raggiolo, attraverso una passeggiata di media collina tra boschi; tanti sono i segni della presenza dell'uomo che andremo a scoprire, e significative produzioni tipiche, come quella famosissima legata alla castagna e alla produzione della farina dolce, racchiusa in un ciclo produttivo ancora completamente visitabile e attivo: dalla raccolta, al seccatoio fino al mulino.

Programma

-ore 10:00 ritrovo (con possibilità di acquisto prodotti locali per il pranzo)

-partenza per l'escursione ( lunghezza andata e ritorno circa 6 km ) in compagnia di una guida ambientale che curerà le piccole spiegazioni relative a ogni luogo

-rientro a Quota

Contributo € 12,00 a persona ( bimbi € 7,00) per il servizio guida e assicurazione RCTPer la realizzazione dell'attività è richiesta la prenotazione alla mail prenotazioni@altertrek.it

indicando

-nominativo

-n° dei partecipanti

-n° di telefono

La realizzazione dell'escursione sarà confermata per sms qualche giorno prima.

L'attività è realizzata in collaborazione con Alimentari Pane e Olio