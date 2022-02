Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 20 Febbraio 2022

C'è un cuore pulsante nelle foreste del nostro Appennino, pronto ad accoglierti con la sua immensa bellezza, i suoi profumi inebrianti ed i giochi di luce attraverso le fronde. Sono le foreste dei giganti bianchi, gli imponenti esemplari di abeti che toccano i cielo e contribuiscono a formare una delle foreste più suggestive in cui vi potrete trovare a camminare…letteralmente con il naso all'insù!

Le nostre guide vi accompagneranno a scoprire l'affascinante storia di questi boschi secolari che racchiudono gelosamente alcuni dei luoghi simbolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la sorprendente e ricchissima fauna e le tradizioni del luogo ….e, dulcis in fundo, sosteremo per una corroborante pausa presso un luculliano buffet a base di ogni delizia culinaria del Carnevale siate in grado di immaginare: frittelle ripiene di crema, frittelle di riso, cenci…Questo è il pomeriggio che abbiamo pensato per la vostra domenica alternativa!

Ritrovo 15.00

e partenza per una piacevole passeggiata

Grado di difficoltà facile (adatta a tutti)

per rendere l'esperienza più piacevole è richiesto di indossare scarponi da trekking o scarpe robuste anti acqua.

In caso di neve l'escursione sarà trasformata un una suggestiva CIASPOLATA adatta a tutti ( e se non hai le ciaspole te le forniamo noi!)

L'iniziativa sarà proposta il 20 e 27 Febbraio ( la data sarà attivata al raggiungimento del numero di iscritti) Contributo richiesto € 10,00 a persona ( escursione guidata e assicurazione RCT ) + pausa gastronomica ad ACQUISTO LIBERO*noleggio ciaspole e bastoncini €10,00 al paio.

per prenotare scrivere a prenotazioni@altertrek.it

indicando

Nome

N° di telefono

N° di partecipanti

www.altertrek.it

La conferma realizzativa sarà data qualche giorno prima e comunque al raggiungimento del numero minimo di iscritti