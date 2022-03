Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 6 Marzo 2022

Vi proponiamo un'escursione per entrare in punta di piedi nel boschi del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, nel comprensorio di Campigna, e per godere di silenzi ovattati, di orridi incuneati nel terreno, dei tronchi colonnari e dei profumi muschiati. Per passeggiare ponendo l'occhio tutt'intorno e scoprire che non c'è niente di banale o scontato nella foresta, nei suoi elementi e nei suoi ritmi.

Lunghezza: 9 km circa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: medio, con notevoli dislivelli nel primo tratto e rientro su strada forestale pianeggiante (circa 3,5 km nella abetina di Campigna, habitat ideale del Picchio Nero e della Formica Rufa i cui nidi a cono sono visibilissimi a bordo sentiero)

Pranzo al sacco a cura di partecipanti

Ritrovo ore 10:00 davanti all'Hotel Lo Scoiattolo a Campigna

Rientro ore 15:00 circa

contributo: € 12,00 a partecipante

per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it

indicando

nominativorecapito telefonico

n° dei partecipanti

E' richiesto l'uso scarponi e di abbigliamento escursionistico.

La realizzazione sarà confermata per sms qualche giorno prima.

solo wh 3200676766