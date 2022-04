Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 3 Aprile 2022

Quest'oggi andremo nella zona di Corniolo, per la precisione a val della Chiara, luogo importante per la Resistenza nelle nostre valli in quanto qui ebbe luogo il primo scontro tra tedeschi e Partigiani. Il giro che vi presentiamo ci condurrà lungo magnifici crinali panoramici, per poi tuffarsi dentro la stretta vallecola, tra spumeggianti cascate, alla ricerca dei pochi resti del podere di Val della Chiara, oggi nascosti da fitti e discutibili rimboschimenti. Vi narreremo le vicende che interessarono la zona, assieme a tante altre informazioni sulla flora e sulla fauna del luogo. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it