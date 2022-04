Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Sabato 9 Aprile 2022

Escursione non troppo lunga, adatta a tutti, che, partendo dal centro abitato di Premilcuore, ci vedrà conquistare la vetta panoramica di Monte Tiravento, da dove si potrà far spaziare lo sguardo verso la meraviglia che ci circonda. Da qui scenderemo attraverso un'arida cresta, fino a raggiungere il fiume Rabbi, "Rapidus" per gli antichi Romani, con il suo magnifico Ponte Nuovo, la Grotta Urlante ed infine la suggestiva cascata della Sega, con l'antico mulino. Lungo il sentiero incontreremo la lapide dove morì il giovane "Stoppa", al secolo Guido Boscherini, primo caduto dell' Ottava Brigata Partigiana, la cui vicenda vi racconteremo. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it