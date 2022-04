Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 10 Aprile 2022

Camminata in gran parte fuori dai sentieri CAI alla scoperta dei moltissimi resti delle case che componevano la parrocchia abbandonata di Casanova dell'Alpe.

Si tratta della frazione più in quota del comune di Bagno di Romagna ed anche una delle più isolate ed ardue da raggiungere. Calandoci nei panni degli antichi abitanti ci sposteremo di rudere in rudere lungo le dimenticate mulattiere fin sul sagrato della chiesetta di Santa Maria a fianco della piccola scuola rurale pluriclasse. Nell'Aprile del 1944, presso il piccolo cimitero, furono fucilati alcuni Partigiani fra i quali il giovanissimo sampierano Egisto Ruscelli. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it