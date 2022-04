Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 10 Aprile 2022

Per celebrare la GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE del 7 aprile, una immersione in foresta passeggiando con i sensi aperti per cercare di rientrare in relazione con essa.

Forme, luci, ombre, suoni e odori stimolando la nostra attenzione involontaria ci concedono una pausa rigenerante sia per il corpo che per la mente.

L'uscita sarà effettuata da una guida escursionistica iscritta al registro "Conduttori di immersione in foresta" della rete Terapie Forestali in Foreste Italiane secondo quanto stabilito dalla legge 4/2013.

È richiesto un abbigliamento adatto a una passeggiata in foresta, alla stagione corrente e a una quota di oltre 1000 m.

Incontro alle ore 10.00 a Campigna davanti all'Albergo Lo Scoiattolo e termine previsto per le ore 13.00 circa.

L'uscita si effettua con un minimo di 4 e un massimo di 8 partecipanti con un costo di 15.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni 0543 917912- ladigadiridracoli@atlantide.net