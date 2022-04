Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Sabato 23 Aprile 2022

Meta principale del giro odierno sarà la Capanna del Partigiano sul Monte Lavane, teatro nel Luglio 1944 di una feroce battaglia tra i tedeschi e gli uomini del leggendario Battaglione Corbari. La camminata ci porterà a conoscere il Pianoro dei Romiti e la famosa cascata dell'Acquacheta, considerati a ragione due dei luoghi più famosi e spettacolari del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Noi però non ci arriveremo per il conosciutissimo sentiero natura che parte da San Benedetto, bensì lungo un bellissimo tracciato, per buona parte non segnato, passando persino da una delle ultime comuni agricole della zona. Una volta giunti sulla vetta del Monte Lavane, ad oltre 1200 metri di quota, ci fermeremo presso la panchina panoramica e vi racconteremo le memorabili gesta di Silvio Corbari che qui si svolsero.