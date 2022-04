Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Grande escursione nell'alta valle del Rabbi, Premilcuore (FC), nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Domenica 24 Aprile 2022

Fiancheggiando il fiume, seguiremo le tracce della vecchia mulattiera che collegava le case di Pian di Castagno e della Poderina al Mulino di Castel dell'Alpe e poi, più a valle, a Premilcuore.

Passeremo in località Valdonnetto, dove un cippo commemora la morte di dieci partigiani, uccisi dai tedeschi durante il grande rastrellamento dell'aprile del '44.

Ci fermeremo per il pranzo al sacco presso i ruderi del bivacco Sassello, per poi prendere la via del ritorno seguendo il panoramico sentiero di crinale tra Poggio di Coloreto e Monte Pozzone.

L'escursione è impegnativa e si svolgerà in parte su sentieri non segnati.

Itinerario: Gorgolaio – Molino Biondi – Case Poderina - Bivacco Sassello - Poggio di Coloreto - Monte Pozzone - Gorgolaio

Tempo di cammino: 6 ore circa

Rientro previsto: h 18:00

Livello di difficoltà: Impegnativo

Dati tecnici: lunghezza 18 km; dislivello 750 m (circa)

Ritrovo: 9:00 Centro Visite del Parco, Premilcuore (FC); successivamente ci sposteremo in automobile fino al bivacco Gorgolaio

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/561zUG1Nf5mN7xWL9

Quota di partecipazione: 18 euro (si rilascia regolare ricevuta fiscale)

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un minimo di partecipanti.

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

L'escursione è valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE.