Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 17 Luglio 2022

Escursione nei dintorni di Poggio alla Lastra, ai confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in una zona nota per le splendide pozze lungo il corso del Bidente di Pietrapazza. Girovagando tra gli antichi borghi di Rio Petroso e Rio Salso, lungo sentieri in buona parte non segnati, accumuleremo tutto il caldo che serve per apprezzare al massimo la freschezza di un tuffo nelle acque del fiume. Lungo l'ultimo tratto dell'itinerario, seguiremo il corso del Bidente e vedremo tutte le pozze in cui è possibile fare il bagno in questo tratto di fiume.

Itinerario: Cà Morelli - Petrose - Mulino delle Petrose - Vauccio - Rio Salso - lungofiume del Bidentino

Durata prevista: 6 ore + pausa pranzo + pausa fiume

Dati tecnici: lunghezza 15 km, dislivello 800 m

Livello di difficoltà: Medio/Impegnativo

Ritrovo: 09:00 piazza Giacomo Matteotti, Santa Sofia (FC), davanti al forno; successivamente ci sposteremo in automobile per altri 20 minuti.

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/zCQjZDCLMEzGefSu7

Quota di partecipazione: 20 euro (si rilascia regolare fattura)

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un minimo di partecipanti (è previsto anche un numero massimo).

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

L'escursione è valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE.