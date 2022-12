Ciaspole ai piedi per chi vuole lanciarsi in una nuova attività

Sabato 24 Dicembre 2022

Ciaspole ai piedi per chi vuole lanciarsi in una nuova attività. Per principianti, su terreno innevato facile e di grande bellezza. Prove di salita, discesa, camminata in traverso e, se curiosi, nozioni base sulla lettura del territorio innevato.

Ritrovo : parcheggio Municipio, località Bruil - Rhêmes Notre Dame

: parcheggio Municipio, località Bruil - Rhêmes Notre Dame Orari: alle ore 10.00 fino alle 13.00, alle ore 14.00 fino alle 17.00

alle ore 10.00 fino alle 13.00, alle ore 14.00 fino alle 17.00 Tariffe € 20 adulti e € 15 I Bambini maggiori di 7 anni; dai 16 € ai 20 € pranzo tipico alpino (facoltativo). Il costo è da intendersi a persona ed è comprensivo di ciaspole e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

Per info e prenotazioni obbligatorie: info@naturalp.it o 3475022300