Ciaspole ai piedi per chi vuole lanciarsi in una nuova attività

Domenica 1 Gennaio 2023

Ciaspole ai piedi per chi vuole lanciarsi in una nuova attività. Per principianti, su terreno innevato facile e di grande bellezza. Prove di salita, discesa, camminata in traverso e, se curiosi, nozioni base sulla lettura del territorio innevato.

Ritrovo: Borgata Chiapili di Sotto, Ceresole Reale (TO).

Borgata Chiapili di Sotto, Ceresole Reale (TO). Orari: alle ore 10.00 fino alle 13.00; alle ore 14.00 fino alle 17.00

alle ore 10.00 fino alle 13.00; alle ore 14.00 fino alle 17.00 Tariffe: € 20 adulti e € 15 I Bambini maggiori di 7 anni; dai 16 € ai 20€ pranzo tipico alpino (facoltativo). Il costo è da intendersi a persona ed è comprensivo di ciaspole e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

Per info e prenotazioni obbligatorie: info@naturalp.it o 3475022300