Casino Royal

Domenica 17 Gennaio 2021

Giornata intera

(iscrizioni entro il giorno precedente alle 12)

Valsavarenche - appuntamento ore 9,30 Centro Visitatori PNGP



La natura invernale dona un senso di tranquillità, rilassamento. Ma a ben guardare la vita pulsa, la neve mostra le tracce degli animali, sorprendentemente numerose, alla ricerca di cibo; molti alberi stanno mettendo le gemme che produrranno foglie e fiori in primavera: un modo di prepararsi al futuro con fiducia… Sicuramente un atteggiamento da imitare.

Dal capoluogo ci si sposta al parcheggio di Eau Rousse, dove si indossano le racchette da neve e si sale tra i prati sotto la parete colorata di ruggine che dà il nome all'abitato. Il percorso si snoda con vari tornanti nel bosco di protezione a monte fino a imboccare il vallone laterale ricco di pascoli. In breve si giunge nella conca che accoglie l'antico Casino di Caccia dei Savoia di Orvieille (2165 m), ora rifugio per i guardaparco e per i ricercatori.

Dislivello:500 m - tempo di salita. 2,30 h ca

Per chi: Dai 12 anni - Difficoltà media = Escursionistica

Cosa può servire: Abbigliamento a "cipolla" adeguato all'inverno

Costi: 20 € - compresa la fornitura di racchette da neve e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

Possibilità di merenda in locale tipico

Per informazioni: Roberto - 3358118731 - 0165 363851 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Valsavarenche 11010 Italy Comune: Valsavarenche (AO)

Provincia: Aosta/Aoste Regione: Valle d'Aosta



