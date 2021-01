La valle dell'Eden

Domenica 31 Gennaio 2021

Giornata intera

(iscrizioni entro il giorno precedente alle 12)

Valle di Cogne - appuntamento ore 9,30 parcheggio di Lillaz pressi Bar Maison du Gout



L'inverno è una stagione di cambiamento, dove la vita animale e vegetale continua in modo diverso, più "rallentato", ma sempre affascinante. La lotta per la sopravvivenza condiziona ogni essere vivente… per questo il nostro procedere sulla neve deve essere attento a non creare disturbo alla fauna selvatica, già provata dalla scarsità di cibo.

Da Lillaz si imbocca la strada, ora innevata, che porta al vallone dell'Urtier. Nei pressi della condotta ci si sposta sul sentiero che costeggia il torrente fino a Goilles. A questo punto un bosco rado accompagna fino all'ingresso del vallone di Acque Rosse (2140 m). Poco distante il casotto dei guardaparco.

Dislivello: 520 m - tempo di salita. 2,30 h

Per chi: Dai 12 anni - Difficoltà media = Escursionistica

Cosa può servire: Abbigliamento a "cipolla" adeguato all'inverno

Costi: 20 € - compresa la fornitura di racchette da neve e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

Possibilità di merenda in locale tipico

Per informazioni: Roberto - 3358118731 - 0165 363851 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

Cogne 11012 Italy Comune: Cogne (AO)

Provincia: Aosta/Aoste Regione: Valle d'Aosta



