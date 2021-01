Anello del lupo con Guide Trek Alps

Facile ciaspolata per tutti e per famiglie alla scoperta di uno degli animali più intriganti della nostra fauna

Sabato 30 Gennaio 2021

Le Guide Trek Alps propongono facili ciaspolate per tutti e per famiglie alla scoperta di uno degli animali più intriganti della nostra fauna, il Lupo!

Date e luoghi: Valsavarenche: 30/01 e 13/03, Val di Rhêmes: 21/02. Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precedente

Saremo in quelle zone del Parco frequentate da questa specie, alla ricerca delle tracce del suo passaggio. La forza delle nostre guide è quella di essere anche ricercatori faunistici di questa specie; sarà questa l'occasione per sfatare miti, leggende, conoscere veramente chi è questo animale nel modo più oggettivo possibile.

Una giornata da passare insieme immersi nella Natura più incantata.

Destinatari: facile, adatto a famiglie. Dislivello tra i 150 e i 300 metri.

Cosa può servire: necessari scarponcini da trekking, o scarpe robuste che tengano l'acqua, maglione o pile, giacca a vento antipioggia, cappello, zaino, borraccia, guanti e berretto, thermos e secondo il tipo di pantaloni utilizzati ghette. Si consiglia vivamente macchina fotografica e binocolo e tanta voglia di divertirsi

Ritrovo ore 10.00, fine escursione 15.30

Costi:

1 persona euro 180,00

2 persone euro 90,00/persona

4 persone euro 45,00/persona

6 persone euro 30,00/persona

8 persone euro 20,00/persona

Quote speciali sono previste per gruppi già formati! Attrezzatura per adulti (ciaspole e bastoncini) compresa nel prezzo.

Per informazioni e prenotazioni: Lolita numero whatsapp 338 4510552 - info@guide-trek-alps.com - www.guide-trek-alps.com

Valsavarenche 11010 Italy Comune: Valsavarenche (AO)

Provincia: Aosta/Aoste Regione: Valle d'Aosta



Altre info su:Tag: escursioni