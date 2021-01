Ciaspolata in Paradiso con Guide Trek Alps

Domenica 31 Gennaio 2021

Le Guide Trek Alps propongono ciaspolate in Valsavarenche, Val di Rhemes e Valle di Cogne.

Date e luoghi: Valsavarenche: 07/02; 14/03 - Val di Rhemes: 17/01; 14/02; 07/03 - Valle di Cogne: 31/01; 20/02; 20/03. Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precedente.

L'inverno è una stagione stupenda nel Parco dove, grazie alla neve, tutto diventa segreto e nascosto.

La possibilità di camminare in completa sicurezza sulla neve con le ciaspole accompagnati da guide esperte e preparate è un'opportunità da non farsi scappare. Una volta imparate le giuste tecniche il divertimento è assicurato!

Durante l'escursione scopriremo il Parco e i suoi segreti, dalle tracce sulla neve ai silenzi delle Natura.

Dopo qualche salita e prima di divertenti discese, ci gusteremo il nostro meritato pranzo al sacco di fronte ad un panorama unico e incantato.

Il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con il piacere di esser stati in montagna ed aver goduto della pace e della serenità che solo il Parco può regalarci.

Difficoltà: livello medio, è richiesto un minimo di allenamento e di conoscenza della tecnica di camminata con ciaspole. Il dislivello è di circa 600 metri.

Cosa può servire: necessari scarponcini da trekking, o scarpe robuste che tengano l'acqua, maglione o pile, giacca a vento antipioggia, cappello, zaino, borraccia, guanti e berretto, thermos e secondo il tipo di pantaloni utilizzati ghette. Si consiglia vivamente macchina fotografica e binocolo.

Ritrovo ore 9:30, fine escursione 16:00

Costi:

1 persona euro 180,00

2 persone euro 90,00/persona

4 persone euro 45,00/persona

6 persone euro 30,00/persona

8 persone euro 20,00/persona

Quote speciali sono previste per gruppi già organizzati! Attrezzatura per adulti (ciaspole e bastoncini) compresa nel prezzo.

Per informazioni e prenotazioni: Lolita numero whatsapp 338 4510552 - info@guide-trek-alps.com - www.guide-trek-alps.com

Cogne 11012 Italy Comune: Cogne (AO)

Provincia: Aosta/Aoste Regione: Valle d'Aosta



