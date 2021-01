Ciaspolata in notturna con Guide Trek Alps

Facile ciaspolata notturna per tutti alla scoperta del Parco

Sabato 30 Gennaio 2021

Le Guide Trek Alps propongono facili ciaspolate notturne per tutti alla scoperta del Parco.

Date e luoghi: Valsavarenche: 23/01; 06/02; 06/03 - Valle di Cogne: 30/01; 13/02; 13/03. Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precedente

L'inverno è una stagione magica nel Parco dove, grazie alla neve, il mondo si tinge di bianco e la notte svela i suoi segreti più nascosti.

La sensazione di camminare nel buio con l'ausilio della sola luce frontale che illumina il cammino dei nostri passi è un qualcosa di unico. Non siamo più abituati ad utilizzare certi sensi ed entriamo subito nel panico quando questi ci mancano. E' di notte che si può imparare ad ascoltare di nuovo, a soffermarsi sui minimi rumori che la società moderna ci ha fatto dimenticare. L'acqua che scende sotto il ghiaccio, il canto della civetta nana o i salti di un capriolo nella neve ci fanno salire il cuore in gola perché al buio ci sentiamo vulnerabili. Bastano pochi passi per capire invece la magia della notte, di quello che ci può trasmettere e di quanto siamo stati "sordi" finora.

Alzando il naso all'insù, ri-scopriremo sopra le nostre teste un cielo pieno di stelle, miti e leggende, e le cui costellazioni, sin dai tempi antichi, ispiravano genti e guidavano marinai.

C'è un mondo lì fuori che non conosciamo ed è partendo di notte che vogliamo iniziare a scoprirlo, lasciandoci qualche sorpresa per quando il sole tornerà a sorgere!

Destinatari: facile, adatto a famiglie. Dislivello 200 metri al massimo.

Cosa può servire: necessari scarponcini da trekking, o scarpe robuste che tengano l'acqua, maglione o pile, giacca a vento antipioggia, cappello, zaino, borraccia, guanti e berretto, thermos e secondo il tipo di pantaloni utilizzati ghette. Necessaria anche una lampada frontale.

Ritrovo ore 18:00 circa, fine escursione 20:00

Costi:

1 persona euro 120,00

2 persone euro 60,00/persona

4 persone euro 30,00/persona

6 persone euro 20,00/persona

8 persone euro 15,00/persona

Attrezzatura per adulti (ciaspole e bastoncini) compresa nel prezzo.

Per informazioni e prenotazioni: Lolita numero whatsapp 338 4510552 - info@guide-trek-alps.com - www.guide-trek-alps.com

Cogne 11012 Italy Comune: Cogne (AO)

Provincia: Aosta/Aoste Regione: Valle d'Aosta



