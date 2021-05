Safari alpino

Escursione nella wilderness Parco con le guide di NaturAlp, per vedere gli animali selvatici liberi e davanti a noi

Venerdì 21 Maggio 2021

Escursioni nella wilderness Parco con le guide di NaturAlp, per vedere gli animali selvatici liberi e davanti a noi.

Stambecchi statuari in posa per essere fotografati, fischi di marmotte in allarme, camosci in corsa, aquile reali in volo ed il gipeto, così grande da metter soggezione. Sfondi di montagne innevate e praterie verso la primavera. Un panorama da creazione, unica occasione dell'anno per vedere la natura selvaggia così vicina, in un contesto d'eccezionale bellezza e poterla apprezzare in tutta la sua autenticità.

Dove : Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO)

: Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO) Per chi: curiosi ed appassionati di natura

curiosi ed appassionati di natura Quando: tutti i giorni dal 1° maggio al 30 giugno 2021

tutti i giorni dal 1° maggio al 30 giugno 2021 Misure anti Covid: come da disposizioni ministeriali nel giorno dell'evento. Obbligo di mascherina in caso di impossibilità di mantenere le distanze. Piccoli gruppi.

come da disposizioni ministeriali nel giorno dell'evento. Obbligo di mascherina in caso di impossibilità di mantenere le distanze. Piccoli gruppi. Costo: escursione € 20,00; bambini maggiori di 10 anni

Info e prenotazioni: www.naturalp.it o info@naturalp.it, tel. 3403653595 o 3475022300

Ceresole Reale 10080 Italy Comuni: Ceresole Reale (TO), Valsavarenche (AO)

Provincia: Torino, Aosta/Aoste Regione: Piemonte, Valle d'Aosta



Altre info su: