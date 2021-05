Escursione bioenergetica nel Parco

Sabato 22 Maggio 2021

Escursione semplice su un antico sentiero che risale il versante "all'inverso" attraverso boschi di larici e abeti rossi, piccole radure, e rocce lavorate dagli antichi ghiacciai che formano spettacolari balconi sulla valle Orco. Durante il percorso si alterneranno pause dedicate alla conoscenza dell'ambiente naturale, della storia del Parco, pratiche di Forest Bathing e di meditazione in natura. Al termine dell'escursione si rientrerà al punto di partenza per gustare un pranzo a base di piatti tipici di montagna.

Data e luogo: 22 maggio 2021 a Ceresole Reale, Valle Orco

L'iniziativa rivolta a tutti. Le attività saranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza per il Covid-19 e rivolte ad un numero ristretto di partecipanti.

Consigli: indossare abiti comodi adeguati alla stagione e portare un telo per sedersi a terra. Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia. Portare una penna e un blocco per gli appunti. Mascherina e gel disinfettante

Costo: 55,00 € (escluso il pranzo). Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, Satispay oppure in contanti direttamente in loco.

Per informazioni e prenotazioni:

Sito web: www.naturalmenteinvacanza.it

E-mail: info@naturalmenteinvacanza.it

Cellulare (WahatsApp - Telegram - SMS): 347.5959138

Facebook: Naturalmente in Vacanza

Instagram: naturalmenteinvacanza

Canale Telegram: Naturalmente in Vacanza

Ceresole Reale 10080 Italy Comune: Ceresole Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte



Tag: escursioni