Le erbe buone - escursione alla ricerca delle piante commestibili

Domenica 30 Maggio 2021

Escursione su sentiero alla ricerca di erbe e piante commestibili, utili all'uomo, magiche... impareremo a riconoscerle e parleremo delle loro proprietà, caratteristiche, delle virtù e delle leggende. Alla fine le gustermo in una ricca merenda sinoira a base di erbe e fiori (facoltativa).

Data e luogo: 30 maggio 2021 a Ceresole Reale, Valle Orco

L'iniziativa rivolta a tutti. Le attività saranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza per il Covid-19 e rivolte ad un numero ristretto di partecipanti.

Consigli: indossare abiti comodi adeguati e calzature da trekking idonee a percorrere un sentiero. Si consigliano k-way e/o mantellina per la pioggia, e un leggero pranzo al sacco. Portare una penna e un blocco per gli appunti. Mascherina e gel disinfettante.

Costo: 10,00 euro a persona. Merenda sinoira a tema: 22,00 euro (organizzata presso il Ristorante Chale del Lago, richiedeteci il menù)

Per informazioni e prenotazioni:

Sito web: www.naturalmenteinvacanza.it

E-mail: info@naturalmenteinvacanza.it

Cellulare (WahatsApp - Telegram - SMS): 347.5959138

Facebook: Naturalmente in Vacanza

Instagram: naturalmenteinvacanza

Canale Telegram: Naturalmente in Vacanza

Ceresole Reale 10080 Italy Comune: Ceresole Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte



