Venerdì 15 Luglio 2022

Mattino: 9.00 e 11.00. Pomeriggio: 14.00 e 15.30

Un'esperienza unica ed emozionante che riunisce in sé le meraviglie di due diverse specialità, il dry-canyoning e l'arrampicata, accompagnati in totale sicurezza dalle Guide Alpine.

Orario: al mattino ingresso Camping Gran Paradiso per attività di dry-canyoning 2 turni: ore 9 e ore 11. Pomeriggio: Pont Valsavarenche per arrampicata sportiva 2 turni: ore 14 e ore 15.30

Descrizione dell'attività:

Dry-canyoning: Sulle ripide sponde rocciose di una forra del torrente Savara, modellata dagli antichi ghiacciai e dalle impetuose acque torrentizie, le Guide Alpine della Società del Gran Paradiso propongono un percorso avventuroso ed emozionante si svolge in assoluta sicurezza.

Arrampicata Sportiva: attività con guida alpina sulla parete di attrezzata di Pont Valsavarenche.

Target e numero partecipanti - Gordze: max 8 partecipanti per turno, altezza minima m 1,30. Arrampicata: max 8 partecipanti per turno, età minima 5 anni

Dotazioni richieste : l'attrezzatura specifica per le attività viene fornita dalla Guida Alpina (nel rispetto delle norme anti covid); si raccomanda di indossare abbigliamento consono.

Attività a pagamento (Gordze € 5 a persona; Arrampicata € 3 a persona)

Info e prenotazioni: Società Guide, tel. 3452106893