Domenica 17 Luglio 2022

La flora del parco racconta storie di grande resilienza. Pochi esseri viventi hanno una stagione cosi breve per riprodursi e condizioni cosi estreme per vivere: forti venti, disidratazione, temperature estreme, terreni sassosi e poveri di nutrienti. "Adattamento" è la parola chiave: osservandoli attentamente questi esseri possono raccontarci quali strategie adottino per sopravvivere, ma anche come modifichino la loro distribuzione in funzione dei cambiamenti climatici. Scopriremo come il Parco studia la flora spontanea, quale paziente lavoro sia quello di osservare, determinare e di anno in anno ritrovare fiori e piante in zone e quote spesso diverse.

Orari: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Luogo di ritrovo: punto informazioni del Parco in Località Serrù (Ceresole Reale) per prendere la navetta

Per chi: adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Itinerario: Itinerario: Colle del Nivolet (parcheggio delle navette) - Lago Leitaz

Escursione Gratuita

Informazioni: 0124/901070, info.pie@pngp.it

Per partecipare alle escursioni è sufficiente presentarsi mezz'ora prima dell'orario al punto informativo delle Guide presente in località Serrù o nel luogo indicato come luogo di ritrovo. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (25 persone).